Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri normalleşme sürecinde ilgi görüyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kanyonları ve mağarası ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, normalleşme sürecinde yoğun ilgi görüyor.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak bilinen Ilgarini Mağarası ve muhteşem doğası bulunan Pınarbaşı ilçesini ziyaret edenlerin sayısı, her geçen yıl artıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süre sessizliğin hakim olduğu Valla ve Horma kanyonlarında 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından son yapılan yatırımlarla bölgenin cazibesinin arttığını söyledi.

Kısıtlamalar nedeniyle uzun süre bölgede sessizliğin hakim olduğuna işaret eden Yaşar, "Pandemi sonrası doğaya ilgi arttı. Horma Kanyonu inşaat sürecinde olmasına rağmen ziyaretçilerin ilgisi yoğun şekilde devam ediyor. Anlaşılan o ki pandemi sürecinde sıkılan insanlar, doğada rahatlamak adına yoğun şekilde burayı ziyaret ediyor." dedi.

Pınarbaşı'nın kanyonları, mağaraları ve şelaleleri ile Türkiye'nin dünyaya armağanı olduğunu vurgulayan Yaşar, herkesi bu güzellikleri görmeleri için ilçelerine davet etti.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit de salgın sürecinde insanların evlerine kapandığını, dolayısıyla doğada gezme fırsatı bulamadıklarına dikkati çekerek normalleşme sürecinin başlamasıyla milli parklara çok yoğun ziyaretçi akını yaşandığını gözlemlediklerini belirtti.

İstanbul'da öğretmenlik yapan Amerikalı Hans Rai Chabra da ailesiyle Kastamonu'ya gezmeye geldiklerini ve çok beğendiklerini dile getirerek "Kanyonları çok güzel, gezmeye değer bir yer. Kastamonu'nun böyle bir yer olduğunu, kanyonlarla dolu olduğunu bilmiyorduk, şaşırdık. Çok güzel bir yer. Hem doğa hem tarihle ilgili görecek çok şey var." ifadesini kullandı.

Türkmenistanlı Yusuf Muhammed de Kastamonu Üniversitesinde öğrenci olduğunu anlatarak "Hocamız burayı bize tavsiye etti, 'görmelisiniz' dedi. Bugüne nasipmiş, geldik gördük. Çok güzel bir yermiş, beğendik." diye konuştu.