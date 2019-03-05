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Pınarbaşı sahada çalışmalarını anlatıyor

İki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde ise aday olmayan Şanlıurfa’nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yaptığı saha gezilerinde 10 yılda verdiği hizmetleri tek tek halka anlatıyor.

05 Mart 2019 Salı 12:57
Pınarbaşı sahada çalışmalarını anlatıyor

İki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde ise aday olmayan Şanlıurfa’nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yaptığı saha gezilerinde 10 yılda verdiği hizmetleri tek tek halka anlatıyor.


Sabahın erken saatlerinden, gece yarısına kadar sahada halkla buluşan Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, köy köy, cadde cadde, sokak sokak gezerek, vatandaşlarla sohbet edip, Birecik’in 10 yılda yaşadığı değişimleri anlatıyor. Pınarbaşı, mega projeleri arasında bulunan Sahil Park’ta üçüncü etabın tamamlanmak üzere olduğunu belirerek, “Kafeler, restoranlar, düğün salonları, çocuk oyun grupları, piknik alanları ve sosyal yaşam adına her şeyin bulunduğu parkımızın 3. etabı bu yaz konuklarını ağırlayacak. Üç etapta toplam 10 kilometrelik sahil bandını yaşanır hale getirdik” dedi. Fırat’a iki tekne indirip, Fırat Nehri’nin tüm güzelliklerini halkın ayağına serdiklerini aktaran Pınarbaşı, “İlçemize gelenler Sahil Parkımızın sunduğu görsel şölene hayran kalıyor. Burası sadece Birecik halkımızın değil Nizip’ten, Gaziantep’ten ve Şanlıurfa ile daha birçok kentimizden gelen halkımızı konuk ediyor. Hafta sonlarında cadde ve sokaklarımız farklı plakalı araçlarla doluyor. Bu da yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Öte yandan, şehir merkezinde 1 milyon metrekare, köylerimizde ise 400 bin metrekare olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin metrekare kilit taşı döşedik. Ayrıca göreve geldiğimizde hiçbir aydınlatmanın olmadığı ilçemizi şimdi ışıl ışıl hale getirdik. Kapalı semt pazarı yaptık. Araç parkımızı güçlendirdik. Çocuklarımızı Fırat’ın azgın sularına teslim etmemek için yüzme havuzu yaptık. Kelaynak yolunu genişlettik. Tehlike arz eden kayaları tıraşladık. Eğitime destek sağlardık. Katı atık tesisimizi hizmete açtık. Atık Su arıtma tesisimizin temelini attık. Eğitime destek sağladık. 37 adet taziye evi yaptık. Gençlerimiz için 11 adet semt sahası yaptık. İlçemizde yılların özlemi olan doğalgazı getirdik. Kamulaştırmayı başlattık. Bağlarbaşı’ndaki 9 evi kamulaştırıp, yolları genişlettik, park yaptık. Kentsel dönüşümü başlattık. Değerlerimize de sahip çıktık. Birecik patlıcanımızı tescil ettirdik. Urfa fıstığına sahip çıkıp, kaynak kitap niteliğinde katalog hazırladık. Ayrım yapmadan toplumun her kesimine hizmet götürdük. Kurulmasını sağladığımız 3 fabrikada 700’ü aşkın kadınımız iş ve ekmek sahibi oldu. Hepsinden önemlisi halkımızın karşısına hep başımız dik çıktık” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:57
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