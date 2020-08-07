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Spor

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Kennedy, sezonun bir an önce başlamasını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:38:47 -
Pınar Karşıyakalı basketbolcu Kennedy, sezonun bir an önce başlamasını istiyor

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeniden anlaştığı ABD'li oyuncu David John Kennedy, sezonun başlamasını heyecanla beklediğini dile getirdi.

Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Kennedy, tekrar İzmir'e dönmenin çok güzel olduğunu belirtti.

Geçen sezonun yarım kalmasından dolayı bitiremedikleri bir işlerinin olduğunu aktaran Kennedy, "Geri döndüğüm için mutluyum. Aynı organizasyon, aynı takım ile yola devam etmek güzel. Bir an önce basketbol topunu elime alıp parkelere dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'e dün gelen Kennedy'nin sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.


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