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Spor

Pınar Karşıyaka'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek:

"İnsan sağlığının her şeyin önünde geldiği bir gerçektir"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:40:08 -
Pınar Karşıyaka'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek:

İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandıran Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kararına destek verdi.

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, TBF'nin sporcular, antrenörler, çalışanları ve taraftarların sağlığını korumak adına aldığı kararın saygıyla karşılandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süre liderliğini sürdürdüğümüz ve son olarak ikinci sırada bulunduğumuz ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu belki bu şekilde noktalamak istemezdik ancak ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi insan sağlığının her şeyin önünde geldiği bir gerçektir. 2019-2020 sezonunda yanımızda olan sponsorlarımız, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, oyuncularımız, idari ve teknik kadromuz, taraftarlarımızla birlikte isteğimiz, sağlıklı günlerde hedeflediğimiz başarıların peşinde koşmak olacaktır. Kovid-19 tedavisi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu süreçte göstermiş oldukları emek ve özveri için sağlık sektörü çalışanlarımıza bir kez daha minnettar olduğumuzu belirtiyoruz."


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