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Spor Pınar Karşıyaka'da Fenerbahçe Beko galibiyeti sevinci
Spor

Pınar Karşıyaka'da Fenerbahçe Beko galibiyeti sevinci

Başantrenör Ufuk Sarıca: - "Galibiyeti buradan taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Sonuçta maçı bırakmayan bir takım var, bence böyle olmalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:29:37 -
Pınar Karşıyaka'da Fenerbahçe Beko galibiyeti sevinci

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 83-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini belirterek, "Sonuçta maçı bırakmayan bir takım var, bence böyle olmalı." dedi.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, çok değerli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Müsabakanın ilk yarısında kendi oyunlarını sergileyemedikleri için Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmayı uzun süre önde götürdüğünü bildiren Sarıca, "İlk yarıda sahada oynayan takım bizim takımımız değildi. Ne serbest atış ne dış atış atabildik. Savunmada da kötüydük, ribauntlarda da geri kaldık ama ikinci yarı müthiş bir geri dönüş yakaladık. Bundan da daha önemlisi bence fark yeniden açıldı, yeniden öne geçtiler ve 19 sayı farktan gelerek rakibimizi yakaladık. Bunlar benim için, bir koç için çok değerli şeyler." ifadelerini kullandı.

Sarıca, böyle bir galibiyetin hem lig maratonu hem de sıralama açısından çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem bir Euroleague takımını yenmek hem de en büyük desteğimizden yoksun olarak, taraftarsız bir şekilde yenmek çok önemli. Taraftarlarımız belki ruhları ile bizimleydi. Biz o mücadeleyi verdik, galibiyeti de buradan taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Sonuçta maçı bırakmayan bir takım var, bence böyle olmalı. Üç gün önce son topta kaybettik, dün de sonunda gelip kazandık. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Fenerbahçe Beko'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. maçında 8. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, 8. hafta erteleme maçında 16 Aralık Çarşamba günü Büyükçekmece Basketbol'la ve 19 Aralık Cumartesi günü de Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 23 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Brose Bamberg'i ağırlayacak.

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