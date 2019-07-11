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Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:51
Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Yunus Emre Sonsırma, 2012-2013'te Olin Edirne'de forma giydikten sonra 2 sezon Pınar Karşıyaka'da mücadele etti.

Yunus Emre Sonsırma, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket ve son olarak Türk Telekom kadrosunda da yer aldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:51
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