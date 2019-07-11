Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti



İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Yunus Emre Sonsırma, 2012-2013'te Olin Edirne'de forma giydikten sonra 2 sezon Pınar Karşıyaka'da mücadele etti. Yunus Emre Sonsırma, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket ve son olarak Türk Telekom kadrosunda da yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.