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Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği'ne seçildi
Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği'ne seçildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:14:21 -
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği'ne seçildi

İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği'ne seçildi.

Kulüpten alınan bilgiye göre Pınar Karşıyaka, kulüplerin organizasyondaki gelişimi ve Avrupa'daki rekabet ortamının geleceğiyle ilgili temel konuların ele alındığı Kulüpler Birliği'nde temsil hakkı kazandı.

Kulüpler Birliği'nde Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Dinamo Sassari (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Hapel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Iberostar Tenerife (İspanya), Nizhny Novgorod (Rusya), SIG Strasbourg (Fransa) ve Rytas Vilnius (Litvanya) takımları yer aldı.

Kulüpler Birliği üyeleri, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılımda tutarlılık gösteren, yerel liglerinde olağanüstü performans gösteren kulüpler arasından belirleniyor. Pınar Karşıyaka da kulüp yapısında görülen iyileşme ve güçlü sponsor desteği dolayısıyla birliğe seçildi.

Kulüpler Birliği ilk toplantısını normal sezon bitmeden yapacak.


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