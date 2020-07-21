Pınar Gültekin'in ölüm nedeni ne? Pınar Gültekin öldürüldü mü?
Pınar Gültekin'i kim öldürdü? Muğla’da 16 Temmuz’da kaybolan üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı. Pek çok kişi internette “Pınar Gültekin’i kim öldürdü?” , “Pınar Gültekin'in katil zanlısı gözaltına alındı mı?” , “Pınar Gültekin'in cesedi nerede bulundu?” konularını araştırıyor.
16 Temmuz Perşembe günü Muğla’da ortadan kaybolan Pınar Gültekin'den günlerdir bir iz aranıyordu. Üniversite öğrencisi genç kızın cansız bedenine ormanlık alanda gömülmüş vaziyette ulaşıldı. Acı haberin ardından pek çok kişi Pınar Gültekin'in vefat nedenini araştırmaya başladı.
Pınar Gültekin'in ölüm nedeni ne? Pınar Gültekin öldürüldü mü?
Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.
Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu.
Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.
Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.
Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili C.M.A. gözaltına alındı.
C.M.A'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.