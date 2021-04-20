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Dünya Pilotu bilincini kaybedince Japon ANA'ya ait kargo uçağı Novosibirsk'e acil iniş yaptı
Dünya

Pilotu bilincini kaybedince Japon ANA'ya ait kargo uçağı Novosibirsk'e acil iniş yaptı

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) firmasına ait Boeing 787 tip kargo uçağı, pilotunun bilincini kaybetmesi sonrası, Rusya'nın Novosibirsk kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 07:32:00 -
Pilotu bilincini kaybedince Japon ANA'ya ait kargo uçağı Novosibirsk'e acil iniş yaptı

Kyodo ajansının haberine göre, ANA'ya ait Boeing 787 tip kargo uçağı Tokyo'ya ulaşmak üzere Paris'ten 8 mürettebatıyla ayrıldı.

Pilotunun yaşadığı bilinç kaybı sonrası uçak, Moskova'ya 1500 kilometre uzaklıkta Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki Tolmachevo Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Pilotun durumu ve uçağın acil inişi soruşturan Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı ciddi bir kazanın atlatıldığı değerlendirmesinde bulundu.

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