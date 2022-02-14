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Teknoloji Pilot il belirlendi: Tapu Genel Müdürlüğü'nden metaverse adımı!
Teknoloji

Pilot il belirlendi: Tapu Genel Müdürlüğü'nden metaverse adımı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3 boyutlu tapu-kadastro bilgilerini sanal evren Metaverse ve akıllı şehirler gibi dijital ortama hazır hale getiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 11:52:00 -
Pilot il belirlendi: Tapu Genel Müdürlüğü'nden metaverse adımı!

3 Boyutlu Kadastro Projesi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü harekete geçti. Daha önce uçaklardan aldığı görüntülerle kırk bin kilometre kare kentsel alanı olan Türkiye'nin şu ana kadar on bin kilometre kare üzerinde görüntülendi. Yüksek detay yoğunluklu 3 boyutlu şehir modeli olarak ortaya çıktı.

Proje çerçevesinde 3 boyutlu şehir modelleri, 3 boyutlu kadastro ve tapu bilgileri, binaların mimari projeleri 3 boyutlu hale getirilerek gayrimenkul değer bilgileri ve adres bilgileri ile birleştirildi.

Entegre edilen veriler ile Türkiye, Metaverse gibi dijital teknolojilerle, akıllı şehirler ortamına hazır hale geliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde akademisyenler ve uzmanların katılacağı Metaverse ile ilgili çalıştay düzenlemeye hazırlanıyor.

Pilot il Amasya

Sabah'ın haberine göre, Pilot il olarak seçilen Amasya, Metaverse ortamında sunuma hazır hale geldi.

Şehrin dijital verileri akıllı şehirlerin, gayrimenkul pazarlama, kentsel dönüşüm, şehir planlama, gayrimenkul sigorta, afet yönetimi, 3 boyutlu oyun sektörü gibi alanların da temel teknolojik altlığını oluşturacak. Çalışma diğer illere yönelik sürüyor.

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