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Dünya Pilot havada Zuhruf Suresi'ni okudu! Dinleyenler mest oldu
Dünya

Pilot havada Zuhruf Suresi'ni okudu! Dinleyenler mest oldu

Pilotun uçuş sırasında Zuhruf Suresi'nin 13 ve 14'üncü ayetlerini okuduğu anlar sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Kıraatiyle mest eden pilotun o görüntüleri böyle kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 16:11:00 -

Pilotun uçuş sırasında Zuhruf Suresi 13 ve 14'üncü ayetleri okuduğu anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Kıraatiyle mest eden pilotun o görüntüleri böyle kaydedildi.

Nitekim Resûlullah (s.a.s.) yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç defa tekbir getirir, bu ayetleri okur, sonra da şöyle dua ederdi:

“Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ, bir de hoşnut olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allahım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et! Ey Allahım! Seferde yardımcım, geride kalan çoluk çocuğumun koruyucusu sensin. Allahım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım.”

Efendimiz yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve şu cümleleri ilâve ederdi:

“Biz yolculuktan dönen, tevbe eden, kulluk yapan ve Rabbimize hamd eden kişileriz.” (Müslim, Hac 425; Ebû Dâvûd, Cihad 72)

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