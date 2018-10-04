THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Pilli oyuncakların zararı tahminlerin ötesinde..

İster akülü, ister saat pilli olsun fark etmiyor Küçük yaştaki çocuklar için piller ve pilli oyuncaklar büyük tehlike. Çünkü özellikle yuvarlak düğme şeklindeki piller, çocuklarda görülen yabancı madde yutma vakalarının yüzde 2'sini oluşturuyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:45
Pilli oyuncakların zararı tahminlerin ötesinde..

Çeşitli kaynaklarda son 20 yılda pil yutarak zehirlenme vakalarının arttığı bildiriliyor. Pilli oyuncaklar ayrıca elektromanyetik radyasyon yayması sebebiyle zararlı. Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklara pilli oyuncak alınmamalı.

Küçük çocukların bedenindeki su oranı yetişkinlere göre daha fazla olması sebebiyle çocuklar daha fazla etkileniyor.

İnsan bedeninin üçte ikisi sudan ibarettir. Çocuklarda bu oran daha fazladır. Bu sebeple elektromanyetik radyasyon çocukları daha fazla etkiler. Elektromanyetik radyasyon bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu da çocuğun daha kolay ve sık hastalanmasına sebep olur.

Ayrıca oyuncağın piliyle doğrudan temas da çok tehlikelidir. Akan, yıpranmış pilin içeriğindeki bulunan ağır metaller birçok organda tahribata sebep olur.

OYUNCAKTA YAŞ ÇOK ÖNEMLİ

Uzmanlar oyuncak seçiminde yaşın çok önemli olduğunun altını çizerek, alınan oyuncağın kolay temizlenebilir, zehirli maddeler içermeyen ve çocuğun el becerisini artırıcı ve hayal gücünü destekleyici olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Oyuncak üzerindeki yaş uyarısı dikkate alınmalı. Sağlıksız oyuncak seçimi çocuğun hayatını karartabilir. Sadece elektromanyetik radyasyon tehlikesi değil, kalitesiz ve ucuz kimyasal maddeler kullanılan oyuncaklarda çocuğunuzu zehirleyebilir. Ayrıca çocuğun yutamayacağı büyüklükte oyuncaklar tercih edilmeli. Küçük çocuklara en doğrusu yıkanabilir, tahta veya sert kaliteli plastikten pilsiz oyuncaklar alınmalı.

Pille çalışan oyuncaklarda mutlaka kaliteli pilleri kullanınız ve özellikle oyuncağın pil koyma yerinin vidalı, emniyetli bir şekilde kapatılmış olmasına dikkat ediniz.

Pille çalışan bir oyuncak satın alırken Avrupa standartlarında olmasına dikkat edin:

Pille çalışan oyuncaklarda daima ve okunaklı bir şekilde doğru pil kutupları ve normal pil voltajı işaretinin olması gerekir.

Değiştirilebilir pillerin çıkarılması ve takılmasının nasıl yapılacağı gösterilmelidir.

Şarj edilemeyen pillerin şarj edilemeyeceği belirtilmelidir.

Eski ve yeni piller birlikte kullanılmamalıdır.

Alkali, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilen (nikel-çinko, nikel-kadmiyum) pillerin birlikte kullanılmamalıdır.

Pillerin doğru kutuplarda yerleştirilmesi gerekir.

Yassı pil yutanı acilen hastaneye yetiştirin!

Oyuncaklarda kullanılan bazı piller çocuklar tarafından yutulabiliyor. Pillerin içinde civa oksit, gümüş oksit, mangandioksit, çinko oksit gibi ağır metal grupları ile sodyum ve potasyum hidroksit gibi alkaliler var.

Pili yuttuğu zaman çocuk hiçbir semptom da vermeyebilir ama bulantı, kusma, gastrit gibi belirtiler de yapabilir. Mide-bağırsak sisteminin üst kısmında kanamalara da sebep olabilir. Çünkü alkali ve asitleri taşıyor. Hatta yemek borusunda delinmelere bile yol açabilir. 3.5 yaşında bir çocuk 3 voltluk bir pil ile ağzında uyuya kalmış. Pil 12 saat yanağında kalmış. Ailesi durumun farkına varmamış. Pilin yanak mukozasını erittiğini tespit edildi. Onun için ailelerin bu pillere çok dikkat etmeleri gerekiyor.

PİL YUTULMASININ BELİRTİLERİ

Pil yutan çocukta ilk saatlerde hiç belirti görülmeyebilir. İleriki saatlerde:

Kusma, öğülceme, karın ağrısı, düşük dereceli ateş, huzursuzluk, ağızdan salya akması solunum zorluğu, alerjik döküntü, koyu ve kanlı dışkılama görülebilir.

Bazı piller civalıdır, Bu sebeple çocukta, uyuşukluk veya tamamen aksine heyecan, bebek bezi çevresinde kızarıklık veya bebekte titreme olabilir.

ACİL DURUM

Pil yutulması acil müdahale gerektiren bir tıbbi olaydır. En yakın hastaneye çocuk hiç bekletilmeden ulaştırılmalıdır. Aksi halde doku hasarı tedaviyi zorlaştıracaktır.

Çocuğa ağızdan hiçbir yiyecek, sıvı falan asla verilmeden hastaneye gidilmelidir. Gidilirken yuttuğu pilin bir benzeri veya pilin içinde bulunan oyuncak da beraber götürülmelidir.

Hadise o kadar önemlidir ki, Amerika’da “Yassı Pil Yutma Milli Danışma Hattı / The National Button Battery Ingestion Hotline” bulunmaktadır.

Bu tür piller yaşlı insanların kullandığı sağlık cihazlarında da yer alıyor. Onların da pil değiştirirken, pilleri ağızda tutmamaları çok önemlidir..

Hastanede ilk iş röntgen çekilir ve muhtemelen böyle bir durum
görülebilir.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:45
  1. pil
  2. pil yutma
  3. çocuklara pilli oyuncak almak doğru mu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te şantiyede çalışan işçilere ayı saldırdı
    1. Karabük’te şantiyede çalışan işçilere..
    2. Yüzüne tuz ruhu döküp silah kabzasıyla..
    3. 143 yıllık rüya gerçek oldu! Büyük..
    4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden..
    5. MHP Denizli ilçelerinin belediye..
    6. Bakan Akar: En son terörist etkisiz..
    7. Trafik kazalarının bilançosu..
    8. Arap düşmanı Siyonist Arap ülkesine..
    9. Açıklama geldi: Türkiye ile..
    10. 2015 yılından beri Bebegen sizlerin..
    11. Kütahya'da dolandırıcılara 55 bin lira..
    12. Diyanet İşleri Başkanlığından 'faiz..
    13. Portekiz'de Quaresma ve Cristiano..
    14. Ne zaman emekli olurum?
    15. Onlar bize emanet
    16. IMF Başkanı Lagarde`den Japonya`ya..
    17. Dünyaya akrep zehri ihraç edilecek!
    18. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne..
    19. Batman'daki saldırıyla ilgili Milli..
    20. 3. havalimanı yol tarifi
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi