Pilli oyuncakların zararı tahminlerin ötesinde..

Çeşitli kaynaklarda son 20 yılda pil yutarak zehirlenme vakalarının arttığı bildiriliyor. Pilli oyuncaklar ayrıca elektromanyetik radyasyon yayması sebebiyle zararlı. Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklara pilli oyuncak alınmamalı.

Küçük çocukların bedenindeki su oranı yetişkinlere göre daha fazla olması sebebiyle çocuklar daha fazla etkileniyor.



İnsan bedeninin üçte ikisi sudan ibarettir. Çocuklarda bu oran daha fazladır. Bu sebeple elektromanyetik radyasyon çocukları daha fazla etkiler. Elektromanyetik radyasyon bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu da çocuğun daha kolay ve sık hastalanmasına sebep olur.

Ayrıca oyuncağın piliyle doğrudan temas da çok tehlikelidir. Akan, yıpranmış pilin içeriğindeki bulunan ağır metaller birçok organda tahribata sebep olur.

OYUNCAKTA YAŞ ÇOK ÖNEMLİ

Uzmanlar oyuncak seçiminde yaşın çok önemli olduğunun altını çizerek, alınan oyuncağın kolay temizlenebilir, zehirli maddeler içermeyen ve çocuğun el becerisini artırıcı ve hayal gücünü destekleyici olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Oyuncak üzerindeki yaş uyarısı dikkate alınmalı. Sağlıksız oyuncak seçimi çocuğun hayatını karartabilir. Sadece elektromanyetik radyasyon tehlikesi değil, kalitesiz ve ucuz kimyasal maddeler kullanılan oyuncaklarda çocuğunuzu zehirleyebilir. Ayrıca çocuğun yutamayacağı büyüklükte oyuncaklar tercih edilmeli. Küçük çocuklara en doğrusu yıkanabilir, tahta veya sert kaliteli plastikten pilsiz oyuncaklar alınmalı.

Pille çalışan oyuncaklarda mutlaka kaliteli pilleri kullanınız ve özellikle oyuncağın pil koyma yerinin vidalı, emniyetli bir şekilde kapatılmış olmasına dikkat ediniz.

Pille çalışan bir oyuncak satın alırken Avrupa standartlarında olmasına dikkat edin:

Pille çalışan oyuncaklarda daima ve okunaklı bir şekilde doğru pil kutupları ve normal pil voltajı işaretinin olması gerekir.

Değiştirilebilir pillerin çıkarılması ve takılmasının nasıl yapılacağı gösterilmelidir.

Şarj edilemeyen pillerin şarj edilemeyeceği belirtilmelidir.

Eski ve yeni piller birlikte kullanılmamalıdır.

Alkali, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilen (nikel-çinko, nikel-kadmiyum) pillerin birlikte kullanılmamalıdır.

Pillerin doğru kutuplarda yerleştirilmesi gerekir.

Yassı pil yutanı acilen hastaneye yetiştirin!

Oyuncaklarda kullanılan bazı piller çocuklar tarafından yutulabiliyor. Pillerin içinde civa oksit, gümüş oksit, mangandioksit, çinko oksit gibi ağır metal grupları ile sodyum ve potasyum hidroksit gibi alkaliler var.

Pili yuttuğu zaman çocuk hiçbir semptom da vermeyebilir ama bulantı, kusma, gastrit gibi belirtiler de yapabilir. Mide-bağırsak sisteminin üst kısmında kanamalara da sebep olabilir. Çünkü alkali ve asitleri taşıyor. Hatta yemek borusunda delinmelere bile yol açabilir. 3.5 yaşında bir çocuk 3 voltluk bir pil ile ağzında uyuya kalmış. Pil 12 saat yanağında kalmış. Ailesi durumun farkına varmamış. Pilin yanak mukozasını erittiğini tespit edildi. Onun için ailelerin bu pillere çok dikkat etmeleri gerekiyor.

PİL YUTULMASININ BELİRTİLERİ

Pil yutan çocukta ilk saatlerde hiç belirti görülmeyebilir. İleriki saatlerde:

Kusma, öğülceme, karın ağrısı, düşük dereceli ateş, huzursuzluk, ağızdan salya akması solunum zorluğu, alerjik döküntü, koyu ve kanlı dışkılama görülebilir.

Bazı piller civalıdır, Bu sebeple çocukta, uyuşukluk veya tamamen aksine heyecan, bebek bezi çevresinde kızarıklık veya bebekte titreme olabilir.

ACİL DURUM

Pil yutulması acil müdahale gerektiren bir tıbbi olaydır. En yakın hastaneye çocuk hiç bekletilmeden ulaştırılmalıdır. Aksi halde doku hasarı tedaviyi zorlaştıracaktır.

Çocuğa ağızdan hiçbir yiyecek, sıvı falan asla verilmeden hastaneye gidilmelidir. Gidilirken yuttuğu pilin bir benzeri veya pilin içinde bulunan oyuncak da beraber götürülmelidir.



Hadise o kadar önemlidir ki, Amerika’da “Yassı Pil Yutma Milli Danışma Hattı / The National Button Battery Ingestion Hotline” bulunmaktadır.

Bu tür piller yaşlı insanların kullandığı sağlık cihazlarında da yer alıyor. Onların da pil değiştirirken, pilleri ağızda tutmamaları çok önemlidir..

Hastanede ilk iş röntgen çekilir ve muhtemelen böyle bir durum

görülebilir.