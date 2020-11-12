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Aktüel PIKTES öğrencileri fidan dikti
Aktüel

PIKTES öğrencileri fidan dikti

"Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde proje kapsamındaki Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler fidan dikti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:22:38 -
PIKTES öğrencileri fidan dikti

ANKARA (AA) - "Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak ve daha yeşil bir ülke oluşturmak amacıyla tüm Türkiye'de başlatılan kampanyaya PIKTES projesinin yürütüldüğü illerden Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova'daki 2 bin 126 öğrenci katıldı.

Kampanyaya gönüllü olarak katılan Türk, Suriyeli, Iraklı ve Afgan öğrenciler, diktikleri 2 bini aşkın fidana can suyu verdikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

Yabancı uyruklu öğrenciler, ülkelerinde savaşın başladığı andan itibaren kendilerine kapılarını açan Türkiye'nin geleceğine katkıda bulundukları için mutluluk duyduklarını belirterek, fidanları zaman zaman ziyaret edeceklerini kaydetti.


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