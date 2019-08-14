0553 313 94 23

Piknikten dönen kamyonet şarampole yuvarlandı: 3’ü ağır 16 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde piknikten dönen ailenin içerisinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3’ü ağır 16 kişi yaralandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:39
Piknikten dönen kamyonet şarampole yuvarlandı: 3’ü ağır 16 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde piknikten dönen ailenin içerisinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3’ü ağır 16 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Özpınar (Elbes) Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piknikten dönenlerin içerisinde bulunduğu F.A. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine ile Van’a sevk edildiler. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'da cinsel istismar mağdurlarından Katolik Kilisesine dava
    1. Amerika'da cinsel istismar..
    2. İYİ Parti'li Milletvekilinin çarptığı..
    3. "En önemli hedefim mevcut oyuncuları..
    4. YPG Suriye sınırındaki petrolleri..
    5. Osmaniye'de elektrik akımına kapılan..
    6. Almanya'da aşırı sağcılar 6 ayda 8 bin..
    7. Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu
    8. Denizlispor Olcay Şahan ile prensipte..
    9. Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan..
    10. Beşiktaş Park ‘Kırmızı’ dedi!
    11. Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi'..
    12. Kayalıklarda mahsur kalan çocuğu..
    13. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    14. Antalya'da safari cipi devrildi: 16..
    15. GÜNCELLEME - Yozgat'ta orman yangını
    16. Virgil van Dijk'ten anlamlı röportaj
    17. Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8..
    18. Emekli Albay Mert'ten operasyon öncesi..
    19. Eski "Blackwater" personeline müebbet..
    20. Marmara Adası yangını şüphelileri..
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan