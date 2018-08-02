Piknik sezonunda Ümraniye Mesire Alanına yoğun ilgi

Ümraniyelilerin ve çevre ilçelerden gelen vatandaşları daha ferah, yeşille iç içe yaşayabileceği, keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma hedefiyle çalışan Ümraniye Belediyesi, bu yıl da mesire alanında binlerce vatandaşı ağırlıyor.

İstanbul’un doğal yapısına uygun olarak tasarlanmış olan mesire alanı açıldığı günden beri ilgi görüyor.Kent insanını yeşille buluşturan, projelerini bir bir hayata geçiren Ümraniye Belediyesi, İstanbulluları kent yaşamının yorucu karmaşasından uzaklaştırmak amacıyla 2011 yılında hizmete açtığı İstanbul’un kültürel ve doğal yapısına en uygun şekilde hazırlanarak düzenlenen Mesire Alanı, İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesinde 340.000 metrekarelik bir alanda kurulmuş olup, 4 sosyal tesis, 5 çocuk parkı, 7 ahşap köprü, 15 çeşme, 7 takım açık hava spor ünitesi, 30 bin metrekare şölen alanı, 3.700 metrelik yürüyüş yolu, wc, çeşme ve mescitte bulunuyor. Ayrıca kameralar ile güvenlik de en üst düzeyde sağlanıyor.