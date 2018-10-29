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Piknik alanlarından Yeni İstanbul Havalimanı açılışını izlediler

Yeni Havalimanı açılışında törene giremeyen halk piknik alanlarından takip etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 18:04
Piknik alanlarından Yeni İstanbul Havalimanı açılışını izlediler

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı  gerçekleştirdiği Yeni İstanbul Havalimanı'nı, tören alanına giremeyen Arnavutköylüler piknik alanlarından izledi.

Yeni İstanbul Havalimanı'nı uzaktan izleyip gösterileri takip eden aileler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Arnavutköy semalarında uçan Türk Yıldızları'nın gösterileri ile adeta mest olan bir kadın , Arnavutköy'de böylesine bir eseri göreceğimiz aklımıza dahi gelmezdi" dedi.
 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 18:04
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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