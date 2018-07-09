Pikniğe giden vatandaşlara ayı şoku!
Muş Varto'da Leylek Yaylası'na pikniğe giden 2 arkadaş ayı saldırısına uğradı.09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:26
Yürürken birden bire ayıyla karşılaştığını söyleyen Koçhan, hem ayının kendisinden hem de kendisinin ayıdan çok korktuğunu söyledi. Koçhan, ayının kendisine attığı pençe darbesi ve ayağını ısırmasıyla su kanalına atladığını belirterek "Kafamı sudan çıkardığım sıra arkadaşın bağırıp çağırmasıyla ayı olay yerinden kaçtı." dedi.
Olay sonrası Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Koçhan'ın tedavisinin ardından evine gönderildiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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