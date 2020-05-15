Pijama modası bu yaz pembe

İkili ve üçlü gecelik ve pijama takımlarından oluşan 2020 Yaz Ev Koleksiyonu’nda hakim renk olarak pembe öne çıkıyor.

Sıcak yaz gecelerinde tarzından evde de ödün vermeyenler için DeFacto 2020 Yaz Ev Koleksiyonunu beğeniye sundu. Uyku ve yataktaki huzuru tüm gün hissetmek isteyenler için yazın enerjisi ile tasarlanan koleksiyonda pembe tonlarının ağırlıklı. Eğlenceli baskıları, çiçek desenleri ve dantel detayları ile koleksiyon kadınların favorisi. Ev halini geçiştirmeyen stil sahibi kadınlar, koleksiyonda yer alan şort ve sabahlıktan oluşan takımlarla günün her saatinde şık ve rahat.

2020 Yaz Ev Koleksiyonu markanın internet sitesinde ve mobil mağazalarında satışa sunuldu.