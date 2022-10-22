Pierre Cardin’den Sonbahar-Kış Koleksiyonu

Giyim markası Pierre Cardin, Sonbahar-Kış 22/23 Koleksiyonu’nu Orient Express’ten aldığı ilhamla yorumluyor. Marka, kahverengi, bej, grimsi mavi ve turuncu, koyu yeşil tonlarının etkisinde seçkin bir koleksiyonla yenilenmesini sürdürüyor.

Özgün tasarımlarıyla dikkat çekiyor

Koleksiyon, doğu ve batının buluşma noktasında geçmişi gelecekle buluşturuyor. Ayrıca özgün, rahat, şık tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Pierre Cardin, zamanın ruhunu taşıyan ve günün her anına özel hazırlanmış parçalarıyla soğuk havalarda kolayca kombinlenebilen benzersiz bir koleksiyon sunuyor. Güçlü renk kodlarıyla hazırlanan koleksiyonda şişme montlar, kaz tüyü ve kaşe kabanların yanı sıra gömlek ceketler ve teddy bear montlar güçlü bir görünüm oluşturmak isteyenler için benzersiz bir stil vaat ediyor. Pierre Cardin imzası taşıyan cömert flanel gömlekler, fitilli kadife pantolonlarla kombinlenerek gün boyu rahat hareket etmeye imkân tanıyor. Overshirt ürünlerin bulunduğu kreasyon, sezonun öne çıkan yenilikçi modelleri arasında yer alarak kış mevsiminde stiliyle ön planda yer almayı dileyenlere hitap ediyor.

Sonbahar-Kış 22/23 Kadın Koleksiyonu’nda yer alan parçalar ise mevsim renkleriyle uyumlu, canlı ve zarafet dolu bir dünya vaat ediyor. Klasik veya ışıltılı bir görünüm sunan payetli ekose ve gal desenli takımlara dökümlü gömlekler ile bluzlar eşlik ediyor. Her boy ve kesimde kumaşlardan elbiseler, tüm beklentilere yanıt verecek nitelikte.

Farklı renk seçenekleri söz konusu

Skinny, slim, wide flare gibi birçok farklı vücut tipine hitap eden denim koleksiyonu şıklığı bir adım öne taşıyarak birçok opsiyonu bir arada sunuyor. Lila, orkide, nar çiçeği tonlarından oluşan canlı basic takımlar koleksiyonun önemli parçalarından. Şık ve konforlu örmelerin arasında cupro scuba‘lar yine farklı renk seçenekleriyle bu koleksiyonun vazgeçilmezlerinden.

Koleksiyon içerisinde her geçen gün daha fazla sportif parça sunan Dynamic koleksiyonu, bu sezon da genç ve dinamik ruhtan besleniyor ayrıca her zamankinden daha enerjik. Koleksiyon içerisinde lacivert, petrol, pasifik yeşili ve saks renkli eşofman altılar ile tişörtler ise göz dolduruyor. Ayrıca şardonlu eşofman takımları, mesh detaylı atletleri, tayt ve büstiyer takımlarıyla, hem spor aktiviteleri hem de keyifli hafta sonu planları için çok özel alternatifler sunuyor.