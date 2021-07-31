  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!
Fethiye'de çıkan orman yangını için seferber oldular!
Düğüne gidenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 yaralı
Kalın'dan Konya katliamına ilişkin provokasyon uyarısı
Kadın - Aile Pideli köfte nasıl yapılır? Pideli köfte tarifi
Kadın - Aile

Pideli köfte nasıl yapılır? Pideli köfte tarifi

Pideli köfte gerekli malzemeler |Akşam yemeğine leziz bir tarif arayanlar pideli köftenin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Tam ölçülü pideli köfte | Denenmiş pideli köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-07-31 08:47:00 -
Pideli köfte nasıl yapılır? Pideli köfte tarifi

Pideli köfte yapılışı | Leziz bir akşam yemeği tarifi arıyorsanız; işte pideli köfte tarifi.

Pideli köfte tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo dana kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 2 dilim bayat ekmek içi
  • Kuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Sos malzemeleri:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • Tırnak pide

Pideli köfte nasıl yapılır?

Öncelikle bayat ekmek içlerini birkaç dakika suda bekletin. Ardından ekmeğin suyunu iyice sıkın.

Bir yoğurma kabının içine ekmek, kıyma, baharatlar ve rendelediğini soğan-sarımsağı ilave edin.

Kıymayı iyice yoğurun.

Köfteye şekil verin ve en az 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı tereyağını alın.

Yağ eriyince salçayı ekleyin.

Salçanın üzerine sıcak suyu ilave edin.

Arzu ederseniz bir miktar tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz.

Sos bir taşım kaynayınca altını kapatın.

Pideleri fırın ya da mikrodalgada ısıtın.

Isınan pideleri küçük küçük doğrayın.

Pideleri bir servis tabağına yerleştirin.

Ardından köfteleri kızartın.

Kızaran köfteleri pidenin üzerine yerleştirin.

En üste ise sosu gezdirin.

Afiyet olsun.

Şekerpare tarifi | Şekerpare nasıl yapılır malzemeleri
Şekerpare tarifi | Şekerpare nasıl yapılır malzemeleri

Kadın - Aile

Şekerpare tarifi | Şekerpare nasıl yapılır malzemeleri

Pestilli erişte tarifi | Pestilli erişte nasıl yapılır?
Pestilli erişte tarifi | Pestilli erişte nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Pestilli erişte tarifi | Pestilli erişte nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay