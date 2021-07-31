Pideli köfte nasıl yapılır? Pideli köfte tarifi
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Pideli köfte yapılışı | Leziz bir akşam yemeği tarifi arıyorsanız; işte pideli köfte tarifi.
Pideli köfte tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo dana kıyma
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 2 dilim bayat ekmek içi
- Kuz
- Karabiber
- Kimyon
Sos malzemeleri:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı salça
- 1 çay bardağı sıcak su
- Tırnak pide
Pideli köfte nasıl yapılır?
Öncelikle bayat ekmek içlerini birkaç dakika suda bekletin. Ardından ekmeğin suyunu iyice sıkın.
Bir yoğurma kabının içine ekmek, kıyma, baharatlar ve rendelediğini soğan-sarımsağı ilave edin.
Kıymayı iyice yoğurun.
Köfteye şekil verin ve en az 20 dakika buzdolabında dinlendirin.
Bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı tereyağını alın.
Yağ eriyince salçayı ekleyin.
Salçanın üzerine sıcak suyu ilave edin.
Arzu ederseniz bir miktar tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz.
Sos bir taşım kaynayınca altını kapatın.
Pideleri fırın ya da mikrodalgada ısıtın.
Isınan pideleri küçük küçük doğrayın.
Pideleri bir servis tabağına yerleştirin.
Ardından köfteleri kızartın.
Kızaran köfteleri pidenin üzerine yerleştirin.
En üste ise sosu gezdirin.
Afiyet olsun.