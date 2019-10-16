Pideli ayak paça nasıl yapılır? Pideli ayak paça tarifi Osmanlı'dan günümüze 4 asırdır gelen şahane bir lezzettir: Pideli ayak paça... Manisa Kırkağaç'ın geleneksel yemeklerinden biri olan 'pideli ayak paça'yı evinizde hazırlamanız mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Pideli ayak paça nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Osmanlı'dan günümüze 4 asırdır gelen şahane bir lezzettir: Pideli ayak paça... Manisa Kırkağaç'ın geleneksel yemeklerinden biri olan 'pideli ayak paça'yı evinizde hazırlamanız mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Pideli ayak paça nasıl yapılır?” sorusunun cevabı… Pideli ayak paça tarifi Malzemeler: Dana kellesi

Kaval kemiği

Dana ayağı

Su

Tırnak pide

Tuz

Kırmızı biber Dana kellesi, kaval kemiği ve dana ayağı 12 saat boyunca odun fırında pişiriliyor. Elbette evinizde böyle bir imkan olmadığı için kemikleri, uzun saatler ocakta kaynatmanız gerekiyor. Kemikler etlerinden güzelce ayıklanır ve didiklenir. Tırnak pide ince ince doğranır. Haşlama suyu ile pideler ıslatılır. Ardından etler pidenin üzerine yerleştirilir. Sonrasında kepçeyle tabağa birkaç kepçe daha haşlama suyu eklenir. Servis aşamasında kırmızı biber tereyağında kızdırılıp çorbaya dökülür. Afiyet olsun.

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