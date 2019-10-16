Pideli ayak paça nasıl yapılır? Pideli ayak paça tarifi
Osmanlı'dan günümüze 4 asırdır gelen şahane bir lezzettir: Pideli ayak paça... Manisa Kırkağaç'ın geleneksel yemeklerinden biri olan 'pideli ayak paça'yı evinizde hazırlamanız mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Pideli ayak paça nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…16 Ekim 2019 Çarşamba 16:36
Osmanlı'dan günümüze 4 asırdır gelen şahane bir lezzettir: Pideli ayak paça... Manisa Kırkağaç'ın geleneksel yemeklerinden biri olan 'pideli ayak paça'yı evinizde hazırlamanız mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Pideli ayak paça nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Pideli ayak paça tarifi
Malzemeler:
- Dana kellesi
- Kaval kemiği
- Dana ayağı
- Su
- Tırnak pide
- Tuz
- Kırmızı biber
Dana kellesi, kaval kemiği ve dana ayağı 12 saat boyunca odun fırında pişiriliyor. Elbette evinizde böyle bir imkan olmadığı için kemikleri, uzun saatler ocakta kaynatmanız gerekiyor.
Kemikler etlerinden güzelce ayıklanır ve didiklenir.
Tırnak pide ince ince doğranır.
Haşlama suyu ile pideler ıslatılır.
Ardından etler pidenin üzerine yerleştirilir.
Sonrasında kepçeyle tabağa birkaç kepçe daha haşlama suyu eklenir.
Servis aşamasında kırmızı biber tereyağında kızdırılıp çorbaya dökülür.
Afiyet olsun.
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