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Kültür - Sanat

Photoshop Sanatçısı Tekin Türe’nin eserleri sanatseverlerle buluşuyor

’Manipülasyon’ ve ’beyin savaşı’ üzerine çalışan photoshop sanatçısı Tekin Türe’nin eserleri, 15 Ağustos’ta Dubai’de sanatseverlerle buluşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:35:45 -
Photoshop Sanatçısı Tekin Türe’nin eserleri sanatseverlerle buluşuyor

’Manipülasyon’ ve ’beyin savaşı’ üzerine çalışan photoshop sanatçısı Tekin Türe’nin eserleri, 15 Ağustos’ta Dubai’de sanatseverlerle buluşuyor.


Doğayı, gerçeküstü tasvir eden photoshop sanatçısı Tekin Türe’nin eserleri, Dubai’de sergilenecek. 15 Ağustos’ta açılacak sergide, sanatçının ’manipülasyon’ ve ’beyin savaşı’ üzerine çalıştığı 85 eser yer alacak.


İnsanlara görsel yolla aktarımda bulunmaktan keyif aldığını söyleyen Sanatçı Türe, "Kesinlikle insan sevdiği işi yapmalı, keyif aldığınız işler genelde başarıyla sonuçlanır’’ dedi.


10 yılı aşkın bir süredir dijital sanat alanında eserler ortaya koyan Türe,doğayı gerçeküstü tasvir ederek kurduğu bağlantılar ile fotoğraflara masalsı bir hava katıyor.


Tekin Türe Kimdir?


1992 yılında Ankara’da doğan sanatçı, hayal gücünü yansıtmak için 12 yıl önce dijital sanata yöneldi. Tekin Türe, tasarım ve fotoğraf manipülasyonu üzerine çalışarak sürrealist eserler ortaya koymaktadır.


Tasarımlarıyla herkesi etkileyen sanatçı, ’photoshop’ ve ’Adobe’nin de dikkatini çekmeyi başardı. Adobe sanatçının bir eserini resmi Instagram sayfasında paylaşıtığı belirtilirken, Photoshop’un resmi Instagram hesabının takip ettiği tek Türk’ün Tekin Türe olduğu aktarıldı.

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