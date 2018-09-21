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Phillip Cocu'dan mağlubiyet yorumu: Hayal kırıklığı yaşıyorum ve sinirliyim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 4-1 sona eren Dinamo Zagreb maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

21 Eylül 2018 Cuma 01:10
Phillip Cocu'dan mağlubiyet yorumu: Hayal kırıklığı yaşıyorum ve sinirliyim

Oynanan futbol ve sonuçtan dolayı özür dileyen Phillip Cocu, "Öncelikle Dinamo'yu tebrik ediyorum. Harika oynadılar. Biz Fenerbahçe takımıysak, bugünkü gibi oynamamalıyız. Taraftarlarımızdan, kulübümüzden özür diliyoruz. Aşırı derecede kötü bir performans gösterdik. Fenerbahçe gibi bir kulübün beklentilerinden çok uzak bir oyun gördük sahada. Daha şimdiden pazartesi günkü maçı düşünmeye başlarsak bu Avrupa maçında maksimum performans gösteremezsiniz demiştik. Bugün de bunun ne kadar doğru olduğunu gördük sahada." ifadelerini kullandı.

Hollandalı çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti;

"Herhangi bir yargılama yapmıyorum. Tüm enerjimi hem kulübe, hem oyunculara nasıl aktarırım, bunu düşünüyorum. Tamamen bir sonraki maça, pazartesi oynayacağımız derbiye odaklandım. Çok büyük bir maça çıkacağız. Beşiktaş maçının çok büyük önemi var. Galip gelmek istiyoruz.

Tabii ki takımın teknik direktörü olarak bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Bu tarz bir mağlubiyetin ardından taraftarların eleştirilerde bulunması çok normal. Bugünkü maçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum, kızgınım. Taraftarlara hak veriyorum."

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:10
  1. Phillip Cocu
  2. Fenerbahçe
  3. Dinamo Zagreb
  4. UEFA Avrupa Ligi

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