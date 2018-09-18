Phillip Cocu onayladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Aykut Kocaman’ın gözdesi Nabil Dirar, teknik direktör Cocu ile birlikte istenmeyen adam oldu.

Dünya Kupası’ndan geç dönen ve kamp programını kaçıran Faslı oyuncu, önce Avrupa kadrosuna alınmamış, son olarak da Konyaspor maçının geniş kadrosunda kendine yer bulamamıştı.

Yıldız oyuncunun, Fenerbahçe’deki günlerinin sayılı olduğu, menajeri vasıtası ile Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri liglerinde kendine takım aradığı öğrenildi.

(Fanatik)