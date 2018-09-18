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Phillip Cocu onayladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirileri üstüne toplayan Nebil Dirar'ın teknik direktör Cocu'nun da gözüne girememesinin ardından devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

18 Eylül 2018 Salı 13:49
Phillip Cocu onayladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Aykut Kocaman’ın gözdesi Nabil Dirar, teknik direktör Cocu ile birlikte istenmeyen adam oldu.

Dünya Kupası’ndan geç dönen ve kamp programını kaçıran Faslı oyuncu, önce Avrupa kadrosuna alınmamış, son olarak da Konyaspor maçının geniş kadrosunda kendine yer bulamamıştı.

Yıldız oyuncunun, Fenerbahçe’deki günlerinin sayılı olduğu, menajeri vasıtası ile Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri liglerinde kendine takım aradığı öğrenildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 13:49
  1. Konya
  2. Phillip Cocu
  3. Nabil Dirar
  4. Fenerbahçe

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