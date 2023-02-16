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Aktüel Philip Morris International deprem bölgesine yardım için yaklaşık 40 milyon TL’lik destek vereceğini açıkladı
Aktüel

Philip Morris International deprem bölgesine yardım için yaklaşık 40 milyon TL’lik destek vereceğini açıkladı

Philip Morris International, sosyal medya hesaplarından, depremden etkilenen bölgelerdeki acil ve orta vadeli ihtiyaçların karşılanması için 2 milyon ABD Doları değerinde bağış fonu oluşturduğunu duyurdu. Şirketin dünyanın dört bir yanındaki gönüllü çalışanlarının oluşturduğu destek fonunda toplanan kaynak ise depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 15:18:00 -
Philip Morris International deprem bölgesine yardım için yaklaşık 40 milyon TL’lik destek vereceğini açıkladı

Philip Morris International, sosyal medya hesaplarından, depremden etkilenen bölgelerdeki acil ve orta vadeli ihtiyaçların karşılanması için 2 milyon ABD Doları değerinde bağış fonu oluşturduğunu duyurdu. Şirketin dünyanın dört bir yanındaki gönüllü çalışanlarının oluşturduğu destek fonunda toplanan kaynak ise depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılıyor.

Philip Morris International, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 11 ilde büyük hasara yol açan deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki acil ve orta vadeli ihtiyaçlara destek olmak için şu aşamada 2 milyon ABD Doları değerinde bağış fonu oluşturdu.

Ayrıca, dünya genelinde 180 ülkede faaliyet gösteren Philip Morris International’ın gönüllü çalışanları tarafından başlatılan kampanya dahilinde bugüne dek oluşturulan destek fonuyla, ilk günden itibaren gıda ve hijyen malzemelerinin bölgeye tedariği sağlandı. Bunun yanı sıra bölgedeki depremzedelerin barınması için konteynerler ve 350 tekerlekli sandalye temin ediliyor.

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