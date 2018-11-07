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Philip Cocu'dan ayrılık sonrası ilk sözler!

Cocu, ''Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim" açıklamasını yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:49
Philip Cocu'dan ayrılık sonrası ilk sözler!

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Philip Cocu, ilk kez konuştu. Ali Koç'un aldığı karara saygı duyduğunu kaydederek, "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim" dedi.
 
''SORUMLU BENİM''
Milliyet'in haberine göre; Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek, "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi" dedi.
 
Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.
 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:49
  1. Ankara
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