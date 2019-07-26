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Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini yeniledi

26 Temmuz 2019 Cuma 00:12
Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini yeniledi

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon sonunda serbest kalan 22 yaşındaki Furkan ile yeni sözleşme imzalandı.

Kontratın detayları paylaşılmadı ancak ABD basını, sözleşme süresinin 2 yıl olduğunu öne sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Philadelphia 76ers Genel Menajeri Elton Brand, "Furkan 22 yaşına yeni girdi. Yetenekli ve önemli potansiyel sahibi. Onu kadromuzda bulundurduğumuz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Furkan, 2 yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına 12,2 dakika süre aldı ve 4,9 sayı, 1,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 00:12
  1. Basketbol
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