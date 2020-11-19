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Sağlık Pfizer sahibi kim? Pfizer Bill Gates’in mi?
Sağlık

Pfizer sahibi kim? Pfizer Bill Gates’in mi?

Pfizer ilaç kimin? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele edilirken, gözler bir yandan da korona aşısı için son dakika gelişmelerinde. Türk doktoru Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech ile Pfizer'in koronavirüse karşı ürettiği aşının son deneme sonuçları da yüzleri güldürdü. Peki Pfizer ilacın sahibi kim? Pfizer hangi ülkeye ait? Pfizer Bill Gates’in mi? Peki Pfizer kim tarafından kuruldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:04:00 - 2020-11-19 09:06:56
Pfizer sahibi kim? Pfizer Bill Gates’in mi?

Dünyanın en büyük ilaç şirketleri arasında yer alan Pfizer, özellikle de koronavirüs aşısına karşı çalışmaları ile ön plana çıktı. Pfizer, 1849 yılında Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından kuruldu. Pfizer, Türkiye'deki çalışmalarına 1957 yılında başladı.

Pfizer kuruluşu

Pfizer Inc.

Kuruluş: 1849, Amerika

175 ülkede yaklaşık 100.000 çalışan, tüm dünyada 2018 yılı itibariyle 100'ü aşkın Ar-Ge projesi, 15 farklı tedavi alanında geniş ve çeşitlendirilmiş global ürün portföyü.

Beşeri ilaçlar, aşılar, sağlık ürünleri ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren, dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan bir sağlık şirketi.

Her yıl Ar-Ge’ye 8 milyar dolar yatırım. Merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar, ağrı, inflamasyon, immünoloji, nadir hastalıklar, biyobenzerler, onkoloji ve aşı gibi önemli tedavi alanlarında hastalara yeni çözümler sunmakta. 

Pfizer projeleri

Dünya çapında 58 üretim tesisi, 600’ü aşkın ilaç ve aşı üretilmekte.

Pfizer Türkiye’de ne zaman kuruldu?

Kuruluş: 1957. 

1000'e yakın çalışan

Türk tıbbının hizmetine sunulan farklı tedavi alanlarında 90’dan fazla ürün.

Yıllar içinde geliştirilen üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerinin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil ürünlerin hacim bazında yüzde 90’ını, değer bazında ise yüzde 64’ünü yerli üretilmekte.

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