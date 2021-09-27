  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Pfizer, koronavirüs ilacının denemelerine başladı
Sağlık

Pfizer, koronavirüs ilacının denemelerine başladı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın 2’inci ve 3’üncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 20:49:00 -
Pfizer, koronavirüs ilacının denemelerine başladı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın 2’inci ve 3’üncü aşama klinik denemelerine başladığını bildirdi.

Pfizer’in açıklamasına göre, antiviral ilacın klinik denemeleri, Kovid-19’a yakalanmış ve semptom gösteren kişilerle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üzeri 2 bin 660 sağlıklı yetişkin üstünde yapılacak.

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten, “Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Kovid-19 ile mücadelede, enfeksiyonu kontrol eden aşıların yanı sıra, virüse yakalanan ya da maruz kalan insanlar için etkin tedaviler geliştirmek gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dolsten, denenen ilacın başarılı olması durumunda virüsü, çoğalma imkanı bulamadan durduracağını ve enfeksiyona yakalananlarda semptomların gelişmesini önleyeceğini ifade etti.

Kovid-19 virüsünün çoğalmasını sağlayan bir enzimin üretimini durdurmayı hedefleyen ilacın, HIV enfeksiyonlarında yaygın olarak kullanılan ritonavir ile birlikte kullanılacağı açıklandı.

Pfizer’dan önce, ABD merkezli Merck ve İsveçli ilaç firması Roche de, Kovid-19 enfeksiyonunun önlenmesi ve tedavisi için hap formatında ilaçlar geliştirdiklerini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay