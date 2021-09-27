Pfizer CEO’su Albert Bourla koronavirüsün bitişi için tarih verdi!

Koronavirüse karşı aşı üreten Pfizer CEO’su Albert Bourla, pandeminin 1 yıla gündem olmaktan çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Albert Bourla, sürecin sonuna gelindiğini ima etti. ABC News kanalında konuşan Albert Bourla, “Bir yıl içinde normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama pandeminin sona ermesinden daha çok yaşamlarımızı doğrudan etkilemeyecek bir konuma geleceği anlamında yorumlandı.

“Her yıl aşı olmak gerekebilir”

Koronavirüs pandemisini gribe benzeten Pfizer CEO’su, bunun çözümünün her yıl aşı olmaktan geçebileceğini söyledi. “Bir şekilde gribe benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ya aşı olursun ve iyi bir kış geçirirsin ya da olmazsın ve hastalanırsın, hatta hastanelik olma riskiyle karşı karşıya kalırsın. Benim için en olası senaryo bu, çünkü virüs tüm dünyaya yayılıyor. Ortaya çıkan yeni varyantları görmeye devam edeceğiz ve ayrıca en az bir yıl sürecek aşılarımız olacak. Bu yüzden de en olası senaryo yıllık aşılar. Bekleyip verileri görmemiz gerekiyor.” şeklinde konuşan CEO, insanlığı mevcut durumdan daha iyi bir geleceğin beklediğini açıklamış oldu.

Pfizer CEO’sunun yaptığı açıklamaların benzeri, yakın bir geçmişte Moderna CEO’su Stephane Bancel tarafından dile getirilmişti. Tıpkı Bourla gibi pandemi sonu için 1 yıl sonrasını işaret eden Bancel, tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretimi yapılacağını ve insanların aşılanması durumunda pandeminin geride kalacağını söylemişti.