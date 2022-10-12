Pfizer BioNTech alçakça itiraf etti: Aşıları test etmeden piyasaya sürdük

MRNA aşılarının güvenliği uzun süredir tartışma meselesiydi. Konuyla ilgili olarak Pfizer yetkilisi Albert Bourla, vurgun yaptıklarını itiraf etti. Şirket 2021’den bu yana 45 milyar dolardan fazla ciro elde etti.

Avrupa Parlamentosu'nda ilaç firmalarıyla yapılan bir oturuma katılan Pfizer yetkilisi, koronavirüs aşısının yeterince test edilmeden piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Pfizer şirketi Kovid-19 salgını döneminde, Biontech şirketiyle birlikte virüse karşı mRNA aşısı geliştirerek aşılar sayesinde 2021'den bu yana 45 milyar dolardan fazla ciro elde etti. Bu cironun en az 10 milyar doları ise kayıtlara kâr olarak geçti.

Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, Pfizer yetkilisine "Pfizer'ın kovid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü? sorusunu sordu. Hollandalı vekil "Ve çok net bir cevap talep ediyorum: evet ya da hayır. Teşekkürler" diyerek kritik soruya net bir cevap istedi.

Kritik soruya herkesi şoke eden bir itirafta bulunarak cevap veren Pfizer yetkilisi, testlerin yapılmadığını söyledi; "Aşılar piyasaya sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır. Bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyordu.”