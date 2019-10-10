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PFDK'tan tarihi ceza! Tam 421 gün

Profesyonel Disiplin Kurulu,Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:23
PFDK'tan tarihi ceza! Tam 421 gün

PFDK yaptığı toplantının ardından kararlarını açıklandı. Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de yer alan 8 kulübe para cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Süper Lig'in 7. hafta maçlarındaki ihlallere ilişkin çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe'ye 150 bin, Trabzonspor'a 44 bin, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'ye yirmi dörder bin, Gençlerbirliği'ne 10 bin 500, Medipol Başakehir ve Yukatel Denizlispor'a dokuzar bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Gaziantep FK'nin futbolcusu Güray Vural'a 2 maç men, Yukatel Denizlispor'un antrenörü Feyyaz Uçar'a 1 maç ve 13 bin lira para cezası veren PFDK'nin, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ile Antalyaspor Kulübünün idarecilerinden Haldun Kilit ve Fikret Öztürk'e ise ihtar cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un bazı tribünlerindeki taraftarların, bir maçlığına iç sahadaki elektronik biletlerini iptal ettiği bildirildi.

Murat Sancak'a tarihi ceza

Açıklamada ayrıca PFDK'nin, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'a sportmenliğe aykırı hareketi, müsabaka sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve hak mahrumiyeti cezası devam ederken akredite alanlarda yer almasından dolayı 421 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin lira para cezası, Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan'a ise 2 ay hak mahrumiyeti ile 13 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 21:23
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Hatay
  5. Gaziantep
  6. Denizli
  7. Antalya
  8. Adana
  9. PFDK
  10. Murat Sancak

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