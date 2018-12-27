PFDK'den Welinton'a 2 maç ceza





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Welinton Souza Silva'ya 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Welinton'a rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, PFDK'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'a 140 bin, MKE Ankaragücü'ne ise 100 bin, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden Bursaspor'a 70 bin, Çaykur Rizespor'a ise 65 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun Kayserispor'a ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Bursaspor antrenörlerinden Selçuk Erdoğan'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lirayla cezalandırıldığı belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Egemen Korkmaz'a da cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5 bin lira ceza verildiği ifade edildi.

PFDK'nin, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Göztepe ile Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un bazı tribünlerine giren taraftarların elektronik biletlerini bloke ettiği bildirildi.





- Galatasaray'a röportaj cezası





Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da maç sonu yayıncı kuruluş ve basın toplantısına açıklamada bulunulmamasını yine cezalandırdı.

Açıklamada, PFDK'nin saha olayları nedeniyle 40 bin lira para cezası kestiği Galatasaray'a, flaş röportaja futbolcu ve antrenör ile basın toplantısına antrenör katılımı sağlanmamasından dolayı da toplam 60 bin lira ceza verdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübe, 3 farklı ihlal nedeniyle toplam 100 bin lira para cezası uygulanmış oldu.



