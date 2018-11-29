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PFDK'den Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'e ceza

- Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'e 3 resmi müsabakadan men cezası verdi- Kurul, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı

29 Kasım 2018 Perşembe 18:29
PFDK'den Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'e ceza


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti, sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz'e ise 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Aziz'in 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ise sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası alması yönünde karara vardı.

PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmanın ardından Mustafa Cengiz'e daha önce iki farklı toplantıda toplam 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası vermişti.

Sarı-kırmızılı kulüp de çeşitli nedenlerden dolayı toplam 173 bin lira para cezası aldı.


- Beşiktaş ve Trabzonspor'a da para cezası


PFDK, Beşiktaş Kulübüne 110 bin lira, futbol A takım direktörü Ali Naibi'ye ise 21 gün hak mahrumiyetiyle 25 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübüne 45 bin, Çaykur Rizespor'a 20 bin lira para cezası verdi.

MKE Ankaragücü 170 bin lira para cezası alırken, sarı-lacivert kulübü basın sözcüsü Tuna Yılmaz'a da 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Bu arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor 48 bin, Adanaspor 25 bin, Denizlispor 35 bin ve Gençlerbirliği 4 bin 500 lira para cezası aldı.

Kurul, Denizlisporlu oyuncu Marc Ghislain Kibong A Mbamba'nın 6 bin 500 lira para cezası alması yönünde karara vardı.

Osmanlısporlu oyuncu Magaye Serigne Falilou Dit Nelson Gueye'ye 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildi.





Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:29
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz
  4. Serdar Aziz
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. SÜPERLİG

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