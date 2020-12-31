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Spor PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza
Spor

PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:21:10 -
PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta rakip futbolcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

Kurulun, Yeni Malatyaspor'a 24 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 9 bin, İttifak Holding Konyaspor idarecisi Bünyamin Sarıtaş'a da 4 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.



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