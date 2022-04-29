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Spor PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza
Spor

PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Fabricio Baiano'ya 2, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz'a 1 maç ceza verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 08:17:00 -
PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Fabricio Baiano'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, GZT Giresunspor mücadelesinde oyundan atılan Jimmy Durmaz'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Altay, VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'a 32'şer bin lira para cezası kesildi.

Beşiktaş, Altay, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'da, bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

Kurul, ayrıca 1. Lig takımlarından Bursaspor'a 177 bin lira, Kocaelispor'a 115 bin 500 lira, Ankara Keçiörengücü 36 bin, MKE Ankaragücü'ne 16 bin lira para cezası verdi.

MKE Ankaragücü futbolcusu Ghayas Zahid'e de 2 maç men ve 4 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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