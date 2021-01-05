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Spor PFDK'den Adana Demirsporlu yöneticilere hak mahrumiyeti ve para cezası
Spor

PFDK'den Adana Demirsporlu yöneticilere hak mahrumiyeti ve para cezası

Kurul, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle Ekrem İnaltekin ile Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası verdi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:27:45 -
PFDK'den Adana Demirsporlu yöneticilere hak mahrumiyeti ve para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü yöneticileri Ekrem İnaltekin ve Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'de İstanbulspor'a konuk olduğu maçta hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle Ekrem İnaltekin ile Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira, TFF 1. Lig'den Altay'a da talimatlara aykırılık gerekçesiyle 12 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

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