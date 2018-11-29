PFDK’dan son dakika Galatasaray cezaları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle 45 gün, futbolcu Serdar Aziz'e ise 3 maç men cezası verdi.

PFDK'nın kararı şöyle: "Galatasaray A.Ş'nin, 23.11.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221 ve KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakadaGalatasaray A.Ş'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL Para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. Kulübü sporcusu Serdar Aziz'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resim müsabakadan men ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Galatasaray A.Ş. başkanı Mustafa Cengiz'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) ile karar verildi."