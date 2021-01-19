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Spor PFDK'dan Fenerbahçeli Mert Hakan'a 1 maç ceza
Spor

PFDK'dan Fenerbahçeli Mert Hakan'a 1 maç ceza

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:00:00 -
PFDK'dan Fenerbahçeli Mert Hakan'a 1 maç ceza

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tecrübeli orta saha oyuncusunun cezasını 1 maç olarak belirledi.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

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