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PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye derbi maçta yaşanan olaylar sebebiylepara cezası verdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:24
PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye cezası verildi

PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı siyah-beyazlı kulübe toplam 65 bin lira para cezası uyguladı.

BEŞİKTAŞ

Kurul, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir F, G, H, N, O, P blokta yer alan Beşiktaş taraftarlarının, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki dış saha müsabakasına girişlerinin engellenmesini de kararlaştırdı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki saha olayları sebebiyle 40 bin lira para cezası aldı. PFDK, Ülker Stadı'nın Spor Toto C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Migros C, D, E, I, J, K, L, M, Fenerium alt F,G,H ve Maraton alt B, C, D, E, F, G, H, I bloklardaki sarı-lacivertli taraftarların, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi yönünde karar verdi.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:24
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