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Spor PFDK sevkleri açıklandı!
Spor

PFDK sevkleri açıklandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 00:27:00 -
PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in PFDK sevklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'de ve 1'in Lig'de 3'üncü haftanın ardından 14 kulübün kurula sevk edildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 23.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- SİPAY BODRUM FK Kulübü görevlisi UFUK OĞUZ’un 24.08.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı SİNAN BOZTEPE’nin 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ABDULKADİR AYDIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. -ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ERMAN KILIÇ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 26.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. -FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 23.08.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi BATU ALP ERÇETİN’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü görevlisi ALİ KAAN BOSTANCI’nın 24.08.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 24.08.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-CENTRAL HOSPITAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü KEMAL DULDA’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü AYDIN GENÇER’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BOLUSPOR Kulübü idarecisi HALİL İBRAHİM YAVAŞ’ın 24.08.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- AHLATCI ÇORUM FK’nın 25.08.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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