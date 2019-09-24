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PFDK, Ali Koç'u affetmedi!

Sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

24 Eylül 2019 Salı 17:00
PFDK, Ali Koç'u affetmedi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, hukuk müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Kayserispor Başkanı'na da ceza verildi

Ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 60 bin, Ekol Göz Menemenspor'a ise 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:00
  1. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
  2. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
  3. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
  4. sportmenliğe aykırı açıklamalar
  5. hak mahrumiyeti cezası
  6. Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'
  7. Ekol Göz Menemenspor
  8. TFF 1. Lig

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