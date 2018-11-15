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PFDK, 3 Süper Lig kulübüne cezayı kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor'a taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle para cezası uyguladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:40
PFDK, 3 Süper Lig kulübüne cezayı kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Elektronik biletleri bloke edilecek

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trabzonspor'a, Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 45 bin lira para cezası uyguladı. PFDK, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bordo-mavili taraftarların bir sonraki dış saha maçı için elektronik biletlerinin bloke edilmesini kararlaştırdı.

Saha olayları nedenile ceza kesildi

PFDK, Kayserispor'u Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 40 bin, Bursaspor'u da Kasımpaşa ile yaptığı müsabakada aynı gerekçeyle 20 bin lira para cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:40
  1. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
  2. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
  3. Süper Lig
  4. Trabzonspor
  5. Evkur Yeni Malatyaspor
  6. PFDK
  7. Kayserispor
  8. Galatasaray
  9. Bursaspor
  10. elektronik bilet

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