Pezik turşusu faydaları, nelerdir? Nasıl yapılır?

Pezik Turşusu, halk arasında 'Dal Turşusu' olarak da bilinir.

Sivas'ın verimli topraklarında yetişen pancarın toprak üstünde kalan kısmına pezik adı veriliyor. Pancar içinde bulundurduğu; B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat ve çeşitli protein ve enzimlerin vücudu birçok hastalıktan korumaktadır. Sindirim sistemini rahatlatan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pezik turşusu bu özelliği ile de Covid-19 salgınında Sivaslıların kış mevsiminde vazgeçilmez lezzeti olarak sofralarda ki yerini alıyor.

1 ay boyunca verilen kursta bugüne kadar 1 tonun üzerinde turşu yapıldı. Yapılan bu turşular kurumun sosyal medya hesaplarından satışı sunuluyor ve başta gurbetçiler olmak üzere Türkiye'nin her yerinde büyük talep görüyor.

Pezik turşusu (Dal Turşusu) tarifi için malzemeler

Pezik (pancar dalları)

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı sirke

2 yemek kaşığı katı tuz (kaya tuzu)

Aldığı kadar su

7- 8 adet küçük sarımsak

Yapılışı

Dal turşusu – pezik – Pancar dallarıyla hazırlanan ve her yemekte boy gösteren pezik turşusu, her yıl büyük bidonlarda hazırlanır ancak iki üç ayda biter çünkü o kadar lezzetlidir ki her yemeğin yanında yemek istersiniz. Nasıl hazırlandığı na gelince pancar dalları tam diplerinden kesilir yarım limon suyu sıkılmış kaynar suya konulur ve iyice yumusayinca ya kadar haşlanır haşlandıktan sonra soğuk suya alınır ve suyu süzülür suzuldukten sonra 5 kiloluk bidona konulur üzerini hafif geçecek kadar su eklenir tuzu limonu sirkesi ve sarımsakları da ekledikten sonra ağzı sıkıca kapatılır. Turşumuz 1 ay kadar sonra yemeye hazırdır.

Pezik kökü turşusu nasıl yapılır?

Pezik kökleri yıkanır, haşlanır, soğuduktan sonra temiz bir cam kavanoza yerleştirilir. Üzerine sirke, biber, tuz ve sarımsaklar ilave edilir. Serin ışık almayan bir yerde saklanır. Arzuya göre 5-10 gün içinde tüketilmeye başlanır.