  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Otoparklarda yeni dönem resmen başladı
Gündem

Otoparklarda yeni dönem resmen başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Otoparklarda yeni dönem resmen başladı

Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Otopark zorunluluğu için yapı alanı sınırı 250 metrekareden 500 metrekareye yükseltilirken, hastanelerde otopark hesabına esas alan ölçüsü de 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikler, yapıların otopark yükümlülüklerinde yeni ölçütler getirdi.

OTOPARKTA ALAN KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan karara göre, Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde yer alan 250 metrekarelik alan kriteri 500 metrekare olarak değiştirildi. Böylece belirli yapıların otopark zorunluluğuna tabi olacağı alan büyüklüğü artırılmış oldu.

 

METREKARELER BÜYÜDÜ

Ayrıca yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Sağlık Yapıları” başlığı altındaki hastaneler için otopark hesabında esas alınan alan ölçüsü de güncellendi. Buna göre, daha önce 75 metrekare olarak uygulanan kriter 85 metrekareye çıkarıldı.

Söz konusu değişiklikler, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak.

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik kararı Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik kararı Resmi Gazete'de

Gündem

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik kararı Resmi Gazete'de

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de
Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de

Gündem

Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de

Asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı: 28 bin 75 TL resmileşti
Asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı: 28 bin 75 TL resmileşti

Ekonomi

Asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı: 28 bin 75 TL resmileşti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23