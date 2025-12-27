  • İSTANBUL
Beşiktaş'ta borç yükü katlanıyor! Siyah beyazlı camianın mali tablosunda korkutan rakam resmen açıklandı
Spor

Beşiktaş’ta borç yükü katlanıyor! Siyah beyazlı camianın mali tablosunda korkutan rakam resmen açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş’ta borç yükü katlanıyor! Siyah beyazlı camianın mali tablosunda korkutan rakam resmen açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı Olağan Toplantısı'nda paylaşılan mali veriler, kulübün içinde bulunduğu ekonomik dar boğazı gözler önüne sererken; devasa borç tutarı genel kurul üyeleri ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'ın 2025 Yılı Olağan Toplantısı Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde yapılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan toplantıda, ilk olarak Divan Kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil tarafından faaliyetler değerlendirildi. Ürkmezgil'in ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu kulübün mali durumunu ortaya koydu.

Denetleme kurulunun açıkladığı son verilere göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31.08.2025 itibariyle 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL' ye ulaştı.

