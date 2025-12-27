New York ve New Jersey’de hayat dondu

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli kar fırtınası, başta New York ve New Jersey olmak üzere çevre eyaletlerin genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cuma gecesi itibarıyla etkisini artıran fırtına, kar ve sulu kar yağışıyla yolları, havaalanlarını ve ulaşım hatlarını felç etti. Noel sonrası seyahat planı yapan yolcular havalimanlarında mahsur kaldı. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) ciddi aksamalar yaşandı.

JFK kalkışlı 158 uçuş iptal edilirken, 204 uçuşta gecikme meydana geldi. Newark Uluslararası Havalimanı'nda 107 uçuş iptal oldu, LaGuardia Havalimanı'nda ise 90 uçuş iptal edildi. Her iki havalimanında toplam 335 uçuşta ise gecikme yaşandı. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde şiddetini koruyacağını, yoğun kar yağışının etkili olması halinde yer yer 30 santimetreye varan kar yağışı görülebileceğini belirtti.

Fırtına 60 milyondan fazla kişiyi etkiledi

Kar fırtınasının başlamasıyla birlikte temizlik ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla New York ve New Jersey genelinde yolları açık tutmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı, özellikle görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, bölge genelinde "Kış Fırtınası Uyarısı" yayınladı. Yapılan açıklamada, fırtınanın en şiddetli olduğu saatlerde kar yağışının saatte 2.5 santimetreyi aşabileceği vurgulandı. Kar fırtınası, Philadelphia'dan New York şehrine kadar uzanan hatta 60 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Uzmanlar, bunun son yıllarda bölgede görülen en önemli kar yağışlarından biri olabileceğine dikkat çekti.

Acil durum ilan edildi

Kar fırtınası nedeniyle New York ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.