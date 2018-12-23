'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti

Geçtiğimiz senelerde Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yaşar Nuri Öztürk ve Müjdat Gezen'den skandal ifadelerine tepki yağmıştı.

Küfürler ettiler

"Dallama" ve "Pezevenk" ifadeleriyle küfürler eden Kemalistlerin "yol gösteren"i Müjdat Gezen'e sözde 'ilahiyatçı' Yaşar Nuri Öztürk de "A.. koyacağız" ifadesiyle destek verdi. Müjdat Gezen "İçki içiyorsam sana ne pezevenk" ifadeleriyle kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

"Yol gösteren" savunması

"Pezevenk" ifadesini savunan Müjdat Gezen, "Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demek" diyerek kendisini savunmuştu. Müjdat Gezen, bu sözlerin ardından "yol gösteren" anlamındaki "pezevenk" sıfatıyla vatandaş tarafından anılmaya başlandı.

RTÜK de "Pezevenk 'yol gösteren' demektir" dedi

Gayri ahlaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen ve büyük tepki çeken sözde tiyatrocu Müjdat Gezen’in, Halk TV ekranlarında sarf ettiği “pezevenk”, “ağzına sı...” şeklindeki küfürlerinin RTÜK tarafından cezasız bırakılarak onaylandı. RTÜK Üst Kurulu, Gezen’i akladı ve oybirliği ile ‘sıradan ifadeler’ olduğuna hükmetti.

Akit'i hedef gösterdiler

Kemalistlerin 'yol gösteren' olarak tanıdığı Müjdat Gezen'in sözlerine gönderme yapan Akit, hedef tahtasına konuldu. Müjdat Gezen ve avenesinin gerçek yüzünü ortaya çıkaran haberleri hazmedemeyen malum kesim küfür eden Müjdat Gezen'in yerine küfürlerine gönderme yapan Akit'i hedef gösterdi.