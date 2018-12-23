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'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti

Halk TV'de "Sana ne pezevenk" sözleriyle büyük tepkiye neden olan Müjdat Gezen'in küfürlerine gönderme yapan Akit hedef tahtasına konuldu.

23 Aralık 2018 Pazar 22:14

Geçtiğimiz senelerde Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yaşar Nuri Öztürk ve Müjdat Gezen'den skandal ifadelerine tepki yağmıştı.

Küfürler ettiler

"Dallama" ve "Pezevenk" ifadeleriyle küfürler eden Kemalistlerin "yol gösteren"i Müjdat Gezen'e sözde 'ilahiyatçı' Yaşar Nuri Öztürk de "A.. koyacağız" ifadesiyle destek verdi. Müjdat Gezen "İçki içiyorsam sana ne pezevenk" ifadeleriyle kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

"Yol gösteren" savunması

"Pezevenk" ifadesini savunan Müjdat Gezen, "Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demek" diyerek kendisini savunmuştu. Müjdat Gezen, bu sözlerin ardından "yol gösteren" anlamındaki "pezevenk" sıfatıyla vatandaş tarafından anılmaya başlandı.

RTÜK de "Pezevenk 'yol gösteren' demektir" dedi

Gayri ahlaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen ve büyük tepki çeken sözde tiyatrocu Müjdat Gezen’in, Halk TV ekranlarında sarf ettiği “pezevenk”, “ağzına sı...” şeklindeki küfürlerinin RTÜK tarafından cezasız bırakılarak onaylandı. RTÜK Üst Kurulu, Gezen’i akladı ve oybirliği ile ‘sıradan ifadeler’ olduğuna hükmetti.

Akit'i hedef gösterdiler

Kemalistlerin 'yol gösteren' olarak tanıdığı Müjdat Gezen'in sözlerine gönderme yapan Akit, hedef tahtasına konuldu. Müjdat Gezen ve avenesinin gerçek yüzünü ortaya çıkaran haberleri hazmedemeyen malum kesim küfür eden Müjdat Gezen'in yerine küfürlerine gönderme yapan Akit'i hedef gösterdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 22:29
  1. Halk TV
  2. Uğur Dündar
  3. Müjdat Gezen
  4. Yaşar Nuri Öztürk

YORUM YAZ

  • SertanSertan13 dk önce
    Allah aşkına artık bırakın bu sacmasapan şeyleri.yok bana bunu dedi yok ben ona bunu dedim millet artık aya.yerlesmeye.calisiyor toplumun sınır uçlarıyla oynuyorsunuz sizde onlarda hepiniz aynı pohhhsunuz yazıktır ülkeniz için ne yapariz nasıl gelişiriz bunlar için öncülük edin bırakın artık ergen çocuklar gibi dalasmayi
  • Beyiç Dirlik Beyiç Dirlik 16 dk önce
    Dillerine sağlık en azından doğru bulduğu yolun "yol gösterenliğini" yapıyor. ..
  • MumtazMumtaz23 dk önce
    Mujdat gezeni size yedirmeyiz
  • Kocasolak Kocasolak 23 dk önce
    RTÜK üyelerinden o oylamada peze.enk yol gösteren denektir diye oy verenlerin hepsine PEZEVENK diyorum. Çünkü iyi YOL gösteriyorlar, hemide çocuklarının yanında demek istiyorum. Ki ebeveynlerinin ne kadar iyi birer PEZE..NK olduklarını bilsinler.
  • GüneyrüzgarıGüneyrüzgarı24 dk önce
    Müjdat hakiki pezevenk yani yol gösteren ( Bu kendisine ait ifade ) aslında,sekreterini kime yol göstererek ayarladığını okumak mümkün.
  • İbrahim akİbrahim ak24 dk önce
    O zaman rtukte çalışanların hepsi pe.evenk
  • mehmet önenmehmet önen29 dk önce
    M. Gezen o fotoda peze.enkten cok i.ne ve ya.sak a benziyor
  • Seviyeniz ayni isteSeviyeniz ayni iste33 dk önce
    Editörden: İşte seviye videosu: https://www.youtube.com/watch?v=CjckAC3NHoo
  • saddisaddi36 dk önce
    BU MÜJDAT AZ PEZEVENK DEĞİL. DARBUKA ÇALINCA KENDİNİ SANATÇI ZANNETMİŞ.

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