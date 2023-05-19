Peynir ile mutfakta 30 dakikada hazır pasta şaşkına çevirdi: En meşhur pasta! Tarifi nasıl yapılır? Pratik

Pratik pasta tarifleri ansızın gelen misafirlerin ve tatlı krizlerinin kurtarıcısı oluyor. 30 dakikada hazır pasta tarifi de oldukça seviliyor. Kaşık kaşık yiyeceğiniz bu pasta hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek.

Malzemeler

2, 5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı şeker

2 yumurta sarısı

1 paket labne peynir

1 paket vanilya

Yarım paket bisküvi

Toz kakao

Krem çikolata

Meyve

TARİF

Sütü, unu, yumurtayı, şekeri tencereye alıp iyice çırpıp ocakta kaynayana kadar karıştırın.

Kaynayınca ocaktan alıp içine labne ve vanilyayı da ekleyip karıştırın.

Kavanoz ya da herhangi bir kasenin dibine robottan çekilmiş bisküviyi 2 tatlı kaşığı kadar koyun.

Kremadan az dökün.

Benmari usulü akışkanlığını yerinde krem çikolatadan da 1 tatlı kaşığı gezdirerek dökün.

Ya da yerine koyu kıvamda yapılmış bitter çikolata sosu da olabilir.

Bunun üzerine evde hangi meyve varsa kivi, çilek, muz ya da kabuğu soyulmuş küp küp dilimlenmiş elma olur.

Meyvelerden de serpeleyerek koyup tekrar kremadan dökün.

Çay süzgecinden kakaoyu pastanın üzerine eleyin.

Kavanoz pastası hazır.

AFİYET OLSUN!

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