Peynir ile mutfakta 30 dakikada hazır pasta şaşkına çevirdi: En meşhur pasta! Tarifi nasıl yapılır? Pratik
Gelinim mutfakta diyenler, mutfakta zaman geçirmeyi sevenler işte 30 dakikada hazır pasta tarifi verildi. Sizde bu tarifi paylaşın, yapın. Tatlı krizlerinizde pratik evde tatlı tarifleri arıyorsanız 30 dakikada hazır pasta tarifi tam size göre! Görenler lezzetine şaşırıyor. 30 dakikada hazır pasta nasıl yapılır sorusunu aratıyor. 30 dakikada hazır pasta tarifi! Pratik 30 dakikada hazır pasta nasıl yapılır? Bu makalede, size adım adım nasıl yapabileceğinizi anlattık. Kendi pastanızı süsleyerek sevdiklerinizi şaşırtın! İşte iştah kabartan 30 dakikada hazır pasta tarifi... Tatlı krizlerinizde pratik tatlı onlar yaptılar...
Pratik pasta tarifleri ansızın gelen misafirlerin ve tatlı krizlerinin kurtarıcısı oluyor. 30 dakikada hazır pasta tarifi de oldukça seviliyor. Kaşık kaşık yiyeceğiniz bu pasta hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek.
Malzemeler
2, 5 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı şeker
2 yumurta sarısı
1 paket labne peynir
1 paket vanilya
Yarım paket bisküvi
Toz kakao
Krem çikolata
Meyve
TARİF
Sütü, unu, yumurtayı, şekeri tencereye alıp iyice çırpıp ocakta kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayınca ocaktan alıp içine labne ve vanilyayı da ekleyip karıştırın.
Kavanoz ya da herhangi bir kasenin dibine robottan çekilmiş bisküviyi 2 tatlı kaşığı kadar koyun.
Kremadan az dökün.
Benmari usulü akışkanlığını yerinde krem çikolatadan da 1 tatlı kaşığı gezdirerek dökün.
Ya da yerine koyu kıvamda yapılmış bitter çikolata sosu da olabilir.
Bunun üzerine evde hangi meyve varsa kivi, çilek, muz ya da kabuğu soyulmuş küp küp dilimlenmiş elma olur.
Meyvelerden de serpeleyerek koyup tekrar kremadan dökün.
Çay süzgecinden kakaoyu pastanın üzerine eleyin.
Kavanoz pastası hazır.
AFİYET OLSUN!
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