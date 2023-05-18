Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

3. Saçları güçlendirir! İncelmiş saçlar yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Saç dökülmesi birçok faktörden kaynaklanır. Fakat temel fikir şu: Hücrelerimiz yeterli enerjiyi üretemediğinde, tüm organlarımız – saç follikülleri dahil – yaşlanmaya başlayacak. Sonuç olarak saç büyümesi yavaşlar ve dökülme başlar. Bu olduğunda, kötüleşmesini önlemek için B2 vitamini ve amino asitlere ihtiyacınız olacaktır. Hurma çekirdeği yağında, saç dökülmesini etkili bir şekilde engelleyebilen yüksek amino asit ve B2 vitamini içeriği vardır. Saçlarınızı nasıl güçlendirebilirsiniz? 4. Saçları nemlendirir! Hurma çekirdeği yağı, kepek ve kafa derisi sivilcelerinin önlenmesinin yanı sıra, nemlendirme faydaları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağda bulunan Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri, su kaybını kontrol etmeye yardımcı olur, böylece saçın nemi bozulmadan saklanır. Kuru, kırılgan saçları canlandırmak için, hurma çekirdeği yağıyla hazırlanmış saç bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. 6. Saçların beyazlamasını yavaşlatır! Hurma çekirdeği yağında, pigment kaybına karşı koruma sağlayan minareller yüksektir. Bunlardan ikisi pigment üretimini teşvik eden bakır ve pantotenik asittir (vitamin B5). Saç rengi, melanin miktarına göre belirlenir. Yaşlandıkça vücudumuz daha az melanin üretir ve saçlarımız griye döner. Hurma çekirdeği yağı ile, saçın yeterli miktarda melanin üretmesini teşvik edebiliriz.