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Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

2023-05-18 20:52:39
Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

Özellikle Ramazan ayında daha fazla tüketilen hurmayı yedikten sonra çekirdeğini çöpe atarız. Oysa ki, çekirdeğinde de meyvesinde olduğu kadar sağlık faydası var. Hurma ağacı, çok nazlı bir ağaçtır. İnsan gibi hassastır, duygusaldır. Bu sebeple Arap kültüründe hurma "maden ocağı" olarak bilinir. İhtimam ister.

#1
Foto - Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

Hurma Çekirdeğini Atmayın! Çünkü! Hurma çekirdeğinin, böbrek ve karaciğerin toksinlerden korunmasından, DNA hasarını önlemeye, hatta saçların beyazlamasını durdurmaya kadar pek çok yararı mevcut. Hurma çekirdeğini, öğüterek toz haline getirip tüketebilirsiniz. 1. DNA hasarını önleme Bir araştırmaya göre, hurma çekirdeklerinin, karaciğer hasarına ve oksidatif DNA hasarına karşı savunma sağladığı görüldü. Hurmanın sağlık faydaları nelerdir?

#2
Foto - Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

2. Diyabette etkili! Hurma çekirdekleri, kan şekeri ile ilgili sorunları, diyabeti ve ilgili komplikasyonlarını tedavi etmede etkilidir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, çekirdekler, karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı potansiyel koruyucu etkiler gösterdi. 3. Enfeksiyona karşı korur! Hurma çekirdekleri, çeşitli patojenik virüslere karşı antiviral ajanlar olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde faydalı olabilir. Her gün 3 hurma yemek size ne sağlar? 4. Böbrek ve karaciğer hasarını önler! Hurma çekirdekleri, karaciğer ve böbrekleri hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışma, hurma çekirdeği ekstraktının böbrek ve karaciğer toksinlerine karşı koruma sağladığını ortaya koydu.

#3
Foto - Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

5. Antioksidan zengini! Hurma çekirdekleri, antioksidan bakımından zengindir, antioksidanlar da hastalıklara neden olan serbest radikalleri temizleme yeteneklerine sahiptir. Vücudun oksidatif stres hasarına karşı korunmasına yardımcı olur. Hurma çekirdeği yağının sağlık faydaları! 1. Cilt ! Hurma çekirdeği yağı uygulanan ciltte UV-B ışınlarına maruz kalma nedeniyle hasara karşı koruyucu etkileri onayladı. Benzer şekilde hurma çekirdeği yağı, içerdiği antioksidan sayesinde cildi onarabilir bulundu. 2. Sağlıklı saç derisi! Sağlıklı saçların gelişmesi için ideal ortam gereklidir. Hurma çekirdeği yağı, yüksek miktarda omega-6 yağ asitleri içerir. Bu yağlar, saç derisine besin sağlayan çoklu doymamış yağlardır. Ayrıca, kepek gibi sorunları ortadan kaldırarak saç büyümesi için en uygun ortamı yaratmaya yardımcı olur.

#4
Foto - Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

3. Saçları güçlendirir! İncelmiş saçlar yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Saç dökülmesi birçok faktörden kaynaklanır. Fakat temel fikir şu: Hücrelerimiz yeterli enerjiyi üretemediğinde, tüm organlarımız – saç follikülleri dahil – yaşlanmaya başlayacak. Sonuç olarak saç büyümesi yavaşlar ve dökülme başlar. Bu olduğunda, kötüleşmesini önlemek için B2 vitamini ve amino asitlere ihtiyacınız olacaktır. Hurma çekirdeği yağında, saç dökülmesini etkili bir şekilde engelleyebilen yüksek amino asit ve B2 vitamini içeriği vardır. Saçlarınızı nasıl güçlendirebilirsiniz? 4. Saçları nemlendirir! Hurma çekirdeği yağı, kepek ve kafa derisi sivilcelerinin önlenmesinin yanı sıra, nemlendirme faydaları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağda bulunan Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri, su kaybını kontrol etmeye yardımcı olur, böylece saçın nemi bozulmadan saklanır. Kuru, kırılgan saçları canlandırmak için, hurma çekirdeği yağıyla hazırlanmış saç bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. 6. Saçların beyazlamasını yavaşlatır! Hurma çekirdeği yağında, pigment kaybına karşı koruma sağlayan minareller yüksektir. Bunlardan ikisi pigment üretimini teşvik eden bakır ve pantotenik asittir (vitamin B5). Saç rengi, melanin miktarına göre belirlenir. Yaşlandıkça vücudumuz daha az melanin üretir ve saçlarımız griye döner. Hurma çekirdeği yağı ile, saçın yeterli miktarda melanin üretmesini teşvik edebiliriz.

#5
Foto - Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

Evde hurma çekirdeği tozu nasıl yapılır? Tohumlukları yıkayıp, tam güneş almayan bir yerde kurutun. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak kuruması 3 gün kadar sürebilir. Tamamen kuruttuktan sonra, hiçbir katkı maddesi eklemeden kahverengiye dönene kadar kavurun ve kahve makinesinde öğütün. Hurma çekirdeği tozu nasıl kullanılır? – Kahve için bir katkı maddesi olarak hurma çekirdeği tozu kullanır. Sadece kahvenizi çok az ekleyebileceğiniz gibi, Türk kahvesi gibi de pişirebilirsiniz. – Smoothies veya meyve suları içine hurma çekirdeği tozunu ekleyebilirsiniz. – Kurabiyelere hurma çekirdeği tozu koyabilirsiniz. – Salatalara ekleyebilirsiniz.

#6
Foto - Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

İmam-i Rabbanî, Mektubat adlı eserinin 162. mektubunda hurma hakkında şu bilgileri veriyor: Hurma ağacının ismi Arapça da “Nakhle”dir. Nakhle, elekte kalan veya elenen anlamındadir. Allah (c.c.) Hz. Adem (a.s.)'i yaratacağı zaman meleklere Hz. Adem'in toprağını bir eleğe koymalarını emretti. Koydular ve elediler. Saf ve ince olanından Hz. Adem yaratıldı. Eleğin üzerinde kalan kısmından da hurma yaratıldı. Hurma ağacı, Palmiye cinsindendir. Çekirdekten yetiştirilebilir. Ama daha sıhhatli olması için kendi bünyesinden çıkan filizlerden (yavru) yetiştirilir. Gövdesinden alınır ve anne ağacın yakınında bir yere dikilir. Doğum usulü ile yetişen hurma ağacı, çekirdekten yetiştirilene göre daha sağlıklı olur, kısa sürede meyve verir. Yavru hurma şayet anneden uzak bir yere dikilecek olsa büyümez, anne ağaç da küser meyve vermez! Hurma ağacının meyve verebilmesi için insan eliyle döllenme yapılması gerekir. Erkek hurma ağacından alınan erkeklik polenleri, dişi ağacın konulmasaı gereken yerine silkelenerek döllenme sağlanır. 5-6 dişi hurma ağacının ortasında bir erkek hurma ağacı bulunur. Erkek ağaç dişilere nazaran biraz daha irice, dişi ağaçlar ise narin ve zariftir.

#7
Foto - Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

"Ukdeyi hayatiye" Hurmanın gelişimi, sadece tepesindeki “gummar” denilen yerden olur. Gummar ağacın en tepesinde sarımtırak ince lifler arasında, dış tesirlerden korunmak için gizlenmiş, "ukdeyi hayatiye" diyebileceğimiz bir parçadır ve ağacın en üstüne yerleştirmiştir. Yapraklar, onun etrafından sürerler. Yapraklar sadece gummarın etrafından çıkarlar. Eğer bu parçaya zarar, gelirse ağaç ölür. Türkiye ve Kıbrıs'taki ağaçların burasına dadanan böcekler yüzünden her yıl binlerce ağaç ölmekte, çare bulunamamaktadır.

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