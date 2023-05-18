Hurma çekirdeğini atmayın: Çünkü müthiş bir faydası bulundu, duyan şaşırdı! Hurmaya dair bilinmeyenler

İmam-i Rabbanî, Mektubat adlı eserinin 162. mektubunda hurma hakkında şu bilgileri veriyor: Hurma ağacının ismi Arapça da “Nakhle”dir. Nakhle, elekte kalan veya elenen anlamındadir. Allah (c.c.) Hz. Adem (a.s.)'i yaratacağı zaman meleklere Hz. Adem'in toprağını bir eleğe koymalarını emretti. Koydular ve elediler. Saf ve ince olanından Hz. Adem yaratıldı. Eleğin üzerinde kalan kısmından da hurma yaratıldı. Hurma ağacı, Palmiye cinsindendir. Çekirdekten yetiştirilebilir. Ama daha sıhhatli olması için kendi bünyesinden çıkan filizlerden (yavru) yetiştirilir. Gövdesinden alınır ve anne ağacın yakınında bir yere dikilir. Doğum usulü ile yetişen hurma ağacı, çekirdekten yetiştirilene göre daha sağlıklı olur, kısa sürede meyve verir. Yavru hurma şayet anneden uzak bir yere dikilecek olsa büyümez, anne ağaç da küser meyve vermez! Hurma ağacının meyve verebilmesi için insan eliyle döllenme yapılması gerekir. Erkek hurma ağacından alınan erkeklik polenleri, dişi ağacın konulmasaı gereken yerine silkelenerek döllenme sağlanır. 5-6 dişi hurma ağacının ortasında bir erkek hurma ağacı bulunur. Erkek ağaç dişilere nazaran biraz daha irice, dişi ağaçlar ise narin ve zariftir.